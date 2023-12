Flybondi habilitó la reventa de tickets entre pasajeros

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fflybondioficial%2Fstatus%2F1732454102460743910%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1732454102460743910%7Ctwgr%5Ebf7dc0c86d60ee39f894302bff67830de23242ce%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronista.com%2Fnegocios%2Fflybondi-ya-habilito-la-reventa-de-tickets-entre-pasajeros-como-funciona-el-sistema-unico-en-el-mundo%2F&partner=&hide_thread=false Los beneficios no paran ¡AHORA PODÉS REVENDER TUS TICKETS!



Mandale al click acá https://t.co/nTszhd72TE y descubrí una nueva manera de volar .#Flybondi #LaLibertadDeVolar #ElMejorTicket pic.twitter.com/7C9pBExCno — flybondi (@flybondioficial) December 6, 2023

Cómo funciona la reventa de tickets aéreos de Flybondi

Para regalar, transferir, renombrar o revender los tickets, hay que acceder con un usuario en el sitio Ticket 3.0, donde se encuentra el detalle de los pasajes que el viajero posee. Una vez dentro del marketplace, la reventa de pasajes se hace en la plataforma creada especialmente para ello, eligiendo la opción 'revender'.

A continuación, el usuario deberá seleccionar un precio base para la venta. No existe un valor máximo, el dueño del ticket puede fijar el monto que desee, siempre y cuando sea igual o mayor al importe al cual lo compró originalmente.

Allí, se ven también los tickets publicados por otros viajeros. De esa forma, los compradores pueden realizar búsquedas de los aéreos disponibles, filtrando por fechas y destinos. En caso de querer avanzar con la compra, antes deberán crearse un usuario de Ticket 3.0, si todavía no lo hicieron.

¿Qué ocurre si nadie compra el ticket? Teniendo en cuenta que se puede revender hasta 48 horas antes de la partida del vuelo, en caso de que llegado ese momento nadie lo haya comprado, el vendedor puede realizar las mismas operaciones que con cualquier ticket de la compañía: viajar, transferirlo, renombrarlo o cambiar la fecha. Si elige esta alternativa, puede volver a publicarlo a la venta.

Este peer-to-peer resell (reventa entre pares) funciona como una suerte de subasta de estos activos digitales, donde los titulares de los boletos le ponen el precio. Por la transacción, Flybondi y Travel X cobran un fee en función del valor de la operación . La función se suma a otras ya disponibles del 'Ticket 3.0', el servicio de Flybondi que se lanzó en marzo y permite transferir, regalar o cambiar el nombre de la persona que figura en el pasaje en solo tres pasos.

"Sueño con no tener que recibir una llamada más en el contact center de cómo recuperar dinero si no se va a poder viajar. No hay nada más estresante que pensar que se va a perder el pasaje por no poder volar. El momento en que ocurra esto va a ser muy positivo para el modelo. Buscamos darle libertad al cliente para hacer lo que desee con el ticket y ampliar la distribución. De esa forma, seguiremos tomando pasajeros que se volcarían a la competencia", sentenció Mauricio Sana, CEO de la low cost.