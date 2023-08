¿Existe el amor eterno? Un estudio devela el misterio

Si el amor dura, esta montaña rusa de emociones y, a veces, angustia, "se calma en uno o dos años", dijo Schwartz. “La pasión sigue ahí, pero el estrés se fue”, agregó. Los niveles de cortisol y serotonina vuelven a la normalidad. El amor, que comenzó como un factor estresante (al menos para nuestros cerebros y cuerpos), se convierte en un amortiguador contra el estrés. Las áreas del cerebro asociadas con la recompensa y el placer "todavía se activan a medida que avanzan las relaciones amorosas, pero el anhelo y el deseo constantes que son inherentes al amor romántico, a menudo, disminuyen", sostuvo.

¿A qué llamamos "amor"?: las definiciones de los especialistas

"El amor, como tal, es el sentimiento supremo que sentimos por otras personas. Amar no se trata solo de afinidad o de química entre dos personas. El amor es también sentir respeto, conexión, libertad al estar junto con otra persona", sostuvo Jacqueline Olds, al hablar sobre el estudio. El amor es una unión no material, sino espiritual. No se trata de demostraciones físicas, sino afectivas, emocionales.

Síntomas de estar enamorado