Estuvo un año sin beber alcohol y así cambió su cuerpo

Hace año y medio, la salud de Jones empezó a deteriorarse, tanto física como mentalmente, lo que le impulsó a dar este paso vital. Una motivación adicional fue participar en el programa de 'fitness' 75 Hard Challenge, que consiste en seguir una dieta sana, hacer ejercicio dos veces al día y renunciar al alcohol durante 75 días.

El hombre decidió entonces extender el desafío para ver qué otros beneficios traería dejar la bebida. "Personalmente, me tomó seis meses ver un cambio significativo y cuando sucedió, no fue lo que esperaba", comentó.

Sin embargo, según explicó, el alcohol tiene para él algunos beneficios, por lo que no piensa renunciar a consumirlo para siempre, del mismo modo que no ha "renunciado por completo a las hamburguesas con queso y los helados", a pesar de que procura seguir una dieta sana. Afirma que lo consumirá con moderación, hasta unas 7 copas a lo largo del año, en grandes eventos y fiestas. "La verdad es que hay cosas del alcohol que me encantan y que disfruto", confesó.

Pese a ello, dice que no planea volver a sus hábitos de bebida del pasado, dados los efectos que tenían para su salud. "Pero en el último año, a medida que he ido analizando el alcohol, también me he dado cuenta de que hay muchas cosas que odio", concluyó.