Estos ejercicios ayudan a bajar de peso y calmar el estrés

Respecto a esto, la fuente citada señala que en 2022 un grupo de estudiantes universitarios que tenía problemas para dormir realizó walking yoga por una semana, durante 35 minutos, comprobando así cómo dicho ejercicio mejora la calidad de sueño, su estado de ánimo y hasta la atención plena, incidiendo notablemente en las labores académicas.

Por otro lado, el walking yoga es un entrenamiento que ayuda a estirar los músculos como isquiotibiales y caderas, los cuales generalmente están tensos, mostrando así una semejanza entre estos ejercicios y el pilates. Esto se debe a las posturas realizadas durante la caminata conscientes: zancadas, flexiones laterales, estiramientos y giros para mover la columna vertebral, entre otros.

Además, la misma fuente señala que se pueden incorporar otras posturas isométricas durante la caminata, como una estocada, por ejemplo. Esto trabajará con mayor énfasis la masa muscular, mejorando la resistencia y la estabilidad articular.

Finalmente, los profesionales aseguran que este ejercicio debe realizarse siempre por lugares verdes, como parques o bosques, bien lejos del ruido de la ciudad, ya que esto nos ayudará a relajar y concentrarnos completamente en el walking yoga.