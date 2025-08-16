Este hábito ayuda a tener un mejor despertar

Beber agua al despertar, el beneficioso hábito ignorado por todos

Beber agua, especialmente fría, puede desencadenar un aumento temporal de la tasa metabólica a través de la termogénesis inducida por el frío. En otras palabras, este hábito ayuda a fortalecer el metabolismo.

Más allá de fortalecer, este hábito es también bueno para otros sistemas. Por ejemplo, se dice que el vaso de agua en la mañana puede ayudar a mejorar la digestión.

Aunque beber agua por sí solo no es una solución mágica para perder peso, puede ayudar a aumentar el gasto calórico y a controlar el apetito, lo que puede ser beneficioso para quienes intentan cumplir este objetivo.

Si bien el agua fría puede ser beneficiosa, se recomienda que el primer trago debe estar tibio

Pese a que, como se dijo, el agua fría activa el metabolismo, es recomendable beber uno de agua tibia a la hora de comenzar el día. Es importante mantener este hábito para mantener una buena hidratación.

Cómo arrancar bien el día con otros hábitos

Además de beber un vaso de agua cada mañana, se deben de llevar a cabo otros hábitos para comenzar el día de la mejor manera: