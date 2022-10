Esta es la bombacha que previene infecciones de transmisión sexual

El diseño está pensado para prevenir el contacto piel con piel y la transferencia de líquidos como un método de protección ante el sexo oral. Hacerlo sin barreras es igual de arriesgado que tener relaciones sin preservativo y existe la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual (ITS), tal como clamidiasis, sífilis, gonorrea, tricomoniasis, Hepatitis B, virus del Herpes, VIH y virus del papiloma humano (HPV). Las probabilidades aumentan cuando se tienen heridas o llagas en la boca.

Lorals for Protection, la ropa interior hecha para el sexo oral, es vendida por Lorals, con sede en Los Ángeles, y recibió la aprobación de la FDA. El nombre proviene de “Love Oral Always” y para obtener la nueva aprobación, la compañía tuvo que demostrar que usar Lorals era equivalente o mejor que las tradicionales barreras de látex existentes, que pocas personas usan.

Jeanne Marrazzo, directora de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, dijo que este tipo de protección es muy importante, ya que los adolescentes están comenzando su vida sexual a través del sexo oral.

La médica también afirmó que para las personas de todas las edades, las bombachas protectoras pueden “reducir la ansiedad y aumentar el placer en torno a este comportamiento en particular”.

Cómo nació la idea de hacer bombachas para el sexo oral

“Pensé en la idea de Lorals después de unas vacaciones muy románticas”, reconoce Melanie Cristol, fundadora y CEO de Lorals. “Todo el producto fue concebido para una experiencia increíblemente íntima, sin restricciones. Y es que cuando estaba en ese descanso, lo hice en compañía de alguien a quien amaba y en quien confiaba. Pero luego, nos separamos y me encontré que ante nuevas parejas me la pasaba diciendo que no al sexo oral, a pesar de que realmente lo deseaba”. Cristol cree que muchas mujeres pasan por lo mismo.

Las bombachas de látex también funcionan muy bien para las parejas que desean facilitar la exploración de la digitación anal y anal oral.

“La autorización de este producto por parte de la FDA brinda a las personas otra opción de protegerse contra las ITS durante el sexo oral”, dijo al Times Courtney Lias, directora de la oficina de la FDA que dirigió la aprobación de esta ropa interior.

No se necesitaron ensayos clínicos en humanos de Lorals para la aprobación de la FDA, pero la agencia sí requirió documentación sobre el grosor, la elasticidad, la fuerza y otras medidas, como lo hace con los preservativos.