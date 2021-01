¿Es recomendable hacer ejercicios después de un día de excesos?

No es lo mismo la actividad física en personas con factores de riesgo, que en quienes no los presentan. Difiere también si se trata de gente acostumbrada al entrenamiento, ya sea recreativo o competitivo, o que no es asidua al ejercicio. Cada caso es particular. Para eso hay que tener en cuenta la sensopercepción, es decir, cómo se siente uno al ejercitarse.