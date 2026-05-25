Tres futbolistas llegaron al país y le mandaron un mensaje a Scaloni

“Vivo bien la previa del mundial. Todavía no hablé con el cuerpo técnico, estoy esperando para ver qué es lo que pasa”, expresó. Además, habló sobre el último torneo de Lionel Messi y Nicolás Otamendi: “Son nuestros referentes y esperemos seguir con ellos”.

Otro de los que habló fue Thiago Almada, también futbolista del equipo del Cholo Simeone: “Muy ansioso y feliz, a esperar la lista y a disfrutar. Espero poder estar, estoy muy positivo”.

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“Agradecerle a los hinchas por el apoyo de siempre y decirles que vamos a defender el país como se debe”, dijo Almada en un mensaje hacia los argentinos en la previa de la cita mundialista.

Por último, se expresó Giovani Lo Celso, que no pudo estar en el Mundial 2022 en Qatar por lesión e integra la prelista de Scaloni: “Me veo muy bien físicamente y me siento muy bien. Ojalá poder estar y aportar lo mío al equipo y al grupo”.

Lo Celso y la ilusión de poder jugar el Mundial 2026 (Video: TyC Sports / Foto: EFE)

“Jugar un mundial para un jugador de fútbol es lo máximo; se me vienen muchos recuerdos de mi carrera y de mi vida. Estoy con mucha ilusión, son muchos años con este grupo y la ilusión es máxima”, cerró el mediocampista del Real Betis.

“Antes del mundial, cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp”, expresó el Ratón en diálogo con Juan Pablo Varsky.

Además, contó que finalmente el que toma la decisión es el DT: “Después, por supuesto, decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas”, sentenció.

“Hay un 80% de la lista seguro, hay otros que por ahí estamos viendo por nivel o estado físico. Se nos cayó un jugador como Foyth, que cumplía una función importantísima”, agregó Ayala, haciendo referencia al porcentaje confirmado de los futbolistas.