Betty Olave festejó el título de Belgrano en el aniversario del nacimiento de Rodrigo

“En el segundo tiempo, se adicionaron 8 minutos. El partido terminó en el 53, la edad de Rodrigo Alejandro Bueno, te quedó, listo”, escribió junto a un emoji de corazón.

Beatriz Olave recordó a Rodrigo en el día de su cumpleaños

Beatriz Olave recordó a Rodrigo en el día de su cumpleaños. Este domingo el músico habría cumplido 53 años. Su mamá le dedicó un conmovedor posteo.

“Feliz cumpleaños hijo mío. Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón”, escribió en un posteo de Instagram, horas antes de que comenzara la final del Torneo Apertura.

Acto seguido, agregó: “Y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido”. “Celeste celeste celeste, mi corazón es celeste”, cerró junto a emojis de corazones.

La publicación fue acompañada de un video en el que se veía a Betty Olave cantar el “Feliz Cumpleaños” frente a una torta celeste y blanca.

“¡Feliz cumpleaños, Rodrigo! ¿Dónde te fuiste, Rodrigo? A la cancha de Belgrano... ¡Te amo, hijo!”, se la escuchó decir para luego soplar las velitas. Y concluyó: “Que hoy sea tu día maravilloso, hijo. Danos una alegría para todos desde el cielo donde estés. Andate y sentate en la tribuna. ¡Te amo, hijo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Aguante, Belgrano!”.

La publicación no pasó inadvertida entre los usuarios que le enviaron cientos de mensajes de cariño a toda la familia. “¡Te quiero, Bety! Hoy está en la previa con nosotros”, “Rodrigo fue lo mejor del cuarteto y del amor”, “Vamos, Betty, tenés dos amores de hijos. Rodrigo dejó un legado que es Ulises”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.