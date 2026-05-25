Con motivo de los festejos patrios por el 25 de Mayo y el desarrollo del Desafío Ruta 40, se implementarán cortes y regulaciones de tránsito en distintos sectores de la Ciudad de San Juan. Las medidas buscan garantizar el orden y la seguridad de vecinos, conductores y participantes.
Estos son los cortes de calles por el desfile patrio
Debido a los eventos convocantes del fin de semana largo, desde Seguridad informaron cómo serán los desvíos previstos para ordenar la circulación vehicular en Capital durante el domingo y el lunes.