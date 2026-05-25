Estos son los cortes de calles por el desfile patrio

Para el tradicional desfile patrio de este lunes 25 de mayo, las autoridades informaron que la circulación permanecerá interrumpida sobre Avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre Las Heras y Avenida Rioja, a partir de las 08:00 horas. Como vías alternativas, se recomendó utilizar calle Mitre hacia el este y calle Rivadavia hacia el oeste, a fin de evitar congestiones en la zona afectada por el operativo.

Por otra parte, las restricciones comenzaron el domingo 24 de mayo por la tarde con el prólogo del Desafío Ruta 40 en el microcentro. Respecto al desarrollo general de esta competencia deportiva, desde la organización y las áreas de seguridad aclararon que no habrá cortes totales de rutas provinciales ni nacionales, aunque sí se efectuarán regulaciones y controles preventivos en la salida del autódromo El Villicum y en distintos puntos de cruce del recorrido.