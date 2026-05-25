Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa

Tiempo de preparación
Preparación: 5 minutos
Cocción: 7 minutos
Tiempo total: 12 minutos
Ingredientes
1 tableta de chocolate (150-200 g, mínimo 50% cacao)
500 ml de leche entera (puedes usar semidesnatada o vegetal)
1 cucharada de azúcar (opcional, al gusto)
1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)
1 pizca de sal (opcional)
Cómo hacer chocolate a la taza con tableta de chocolate normal, paso a paso
Trocea la tableta de chocolate en fragmentos pequeños.
Calienta la leche en un cazo a fuego medio, reservando unas 3 cucharadas para disolver la maicena si piensas usarla.
Cuando la leche esté caliente (sin llegar a hervir), añade el chocolate troceado y remueve con varillas hasta que esté completamente fundido.
Disuelve la maicena en la leche reservada y añádela al cazo, removiendo bien para evitar grumos y lograr espesor.
Añade el azúcar y la sal a tu gusto. Sigue removiendo hasta conseguir la textura deseada (aproximadamente 5-10 minutos).
Sirve caliente en tazas, con churros o bollería si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas grandes o 4 tazas pequeñas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 240 kcal por taza (aprox., depende del tipo de chocolate)
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 28 g
- Azúcares: 22 g
- Proteínas: 6 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.