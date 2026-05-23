Receta de pastelitos con dulce de leche para el 25 de Mayo

La historia registra que el 25 de mayo de 1810, mientras se desarrollaba la Revolución de Mayo, algunas damas salieron a las calles con canastas repletas de pastelitos para celebrar el acontecimiento. Desde entonces, este dulce de masa hojaldrada y relleno generoso se consolidó como el postre nacional de las fiestas patrias. Hoy, en kioscos escolares, festejos barriales y mesas familiares de todo el país, los pastelitos siguen presentes en cada conmemoración.

Receta de pastelitos con dulce de leche

Se trata de pequeñas piezas cuadradas de masa hojaldrada, rellenas con dulce de leche repostero y fritas en aceite caliente. La técnica de doble fritura —primero a temperatura baja y luego a fuego más fuerte— es la clave para que las puntas se abran y la masa quede bien crocante. La preparación se termina con un baño de almíbar y, a elección, una cobertura de granas de colores.