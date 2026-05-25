"La Patria se vive desde el corazón cuando trabajamos, nos educamos y nos informamos", expresó Laciar, poniendo en valor el esfuerzo diario de la comunidad.

En sintonía con el clima de celebración que se vive en el microcentro sanjuanino, la funcionaria destacó la gran convocatoria de la jornada: "Estos son los vecinos, y también gente de otras provincias que viene a San Juan. Desde temprano estamos viviendo este acto del 25 de Mayo", celebró con orgullo.