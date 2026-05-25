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"La Patria se vive desde el corazón cuando trabajamos"

Susana Laciar encabezó los festejos en la Ciudad y destacó la llegada de visitantes de otras provincias para el acto central.

La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, acompañó las celebraciones oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y compartió su emoción en vivo a través de la pantalla de Canal 8. Desde temprano, la jefa comunal se sumó a las actividades en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo para recibir a los ciudadanos en esta fecha patria.

"La Patria se vive desde el corazón cuando trabajamos, nos educamos y nos informamos", expresó Laciar, poniendo en valor el esfuerzo diario de la comunidad.

En sintonía con el clima de celebración que se vive en el microcentro sanjuanino, la funcionaria destacó la gran convocatoria de la jornada: "Estos son los vecinos, y también gente de otras provincias que viene a San Juan. Desde temprano estamos viviendo este acto del 25 de Mayo", celebró con orgullo.

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