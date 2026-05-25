La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, acompañó las celebraciones oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y compartió su emoción en vivo a través de la pantalla de Canal 8. Desde temprano, la jefa comunal se sumó a las actividades en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo para recibir a los ciudadanos en esta fecha patria.
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"La Patria se vive desde el corazón cuando trabajamos"
Susana Laciar encabezó los festejos en la Ciudad y destacó la llegada de visitantes de otras provincias para el acto central.