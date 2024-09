El emocionante discurso de un piloto en su último vuelo

Embed - sanjuan8.com on Instagram: "EL ÚLTIMO VUELO DE UN PILOTO Y SUS EMOTIVAS PALABRAS A SU FAMILIA No, tampoco queríamos llorar un lunes… pero aquí estamos. Tras décadas surcando los cielos,un comandante compartió su emoción en su último vuelo, dedicando unas palabras llenas de amor y gratitud a su familia. ¡Imposible no emocionarse! #ÚltimoVuelo #EmociónEnElAire #GraciasComandante"

