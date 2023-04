El alimento que más se relaciona con el Cáncer de Colon

Sí, es la CARNE PROCESADA

La carne procesada desde 2015 está bajo el punto de mira no solo de los consumidores sino de la propia OMS. La evidencia científica actual es clara respecto a los perjuicios de este tipo de carnes: mayor riesgo de cáncer colorrectal, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovasculares general, como bien recuerda Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología y presidente del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard en The New York Times

Las carnes procesadas incluyen: