Dietas detox: ¿Por qué pueden ser peligrosas?

"Las dietas restrictivas son la puerta para desarrollar un trastorno alimentario para quienes son vulnerables", agrega Agustina Murcho, Licenciada en Nutrición especialista en trastornos alimentarios (@nutricion.ag). "La realidad es que no son sostenibles en el tiempo, no hay placer, no se toma en cuenta la vida social ni las emociones y generan una desregulación de lo que es el circuito de hambre y saciedad, desencadenando el descontrol alimentario".

Además, aclara, no es bueno realizar dietas salvo que sea alguna específica por una patología ya que no es sano restringir alimentos. Restringir calorías, nutrientes y placer provoca que se desregulen los neurotransmisores que afectan las emociones, el placer y el estado de ánimo y el sueño. Puede, también, generar atracones y un efecto rebote, provocando más desorden alimentario.

La Lic. Araceli Vallone, Nutricionista especialista en obesidad (@lic.aracelivallone), explica en detalle los motivos por los cuáles pueden ser peligrosas:

Eliminan grupos enteros de alimentos.

Producen pérdida de peso rápida, pero a expensas de perder músculo, hueso y agua y poca cantidad de grasa.

Aumentan la secreción de una hormona que se denomina ghrelina. Esta hormona se libera cuando no hay presencia de alimento en el estómago, aumentando el hambre y también reduce el gasto energético que realiza el cuerpo, por lo que promueve el aumento de peso.

Hacer “dieta“ aumenta el cortisol que es la hormona del estrés. Solo por el simple hecho de saber que no “debo“ comer determinados alimentos porque están fuera de la dieta estresa el cuerpo y aumenta el deseo de consumir alimentos como golosinas, snacks etc.

A este respecto, sostiene que la educación alimentaria es la herramienta más efectiva para la salud de las personas. Cambiar hábitos es un proceso que lleva tiempo, pero con muy buenos resultados que se pueden sostener a largo plazo. El cambio en el estilo de vida se puede empezar en cualquier momento del año y se disfruta tanto en verano como en otras estaciones.

La licenciada Dentice explica que en CEDA coinciden: consideran que la restricción propuesta por este tipo de dietas puede causar obsesión con el conteo de calorías o llevar, en muchas ocasiones, al pensamiento recurrente en comida que es excluida por las prohibiciones que la caracterizan. "También podrían propiciar sentimientos de culpa ante determinadas ingestas y eventualmente pueden desembocar en un descontrol alimentario, con todo el costo emocional que esto conlleva".

"Por este motivo decimos que las dietas en general, muchas veces fomentan conductas que la sociedad normaliza pero que en realidad dan lugar a una alimentación restrictiva o compensatoria, pudiendo, en el caso de que los factores psíquicos se cumplan, ocasionar el comienzo potenciar un ".

Por el contrario, recurren a educación alimentaria para la creación de hábitos saludables que se instalen de manera gradual y que perduren en el tiempo. "Uno de los objetivos de CEDA es que la alimentación de todas las personas se caracterice por ser completa, saludable, nutritiva y equilibrada durante todo el año. Creemos que desmitificar la idea de dieta como método válido para alcanzar un peso determinado y acompañar al paciente en la construcción de un estilo de vida saludable forma parte de la prevención de los TCA, siendo Argentina el segundo país en el mundo con mayor prevalencia de estas patologías".

Por su lado, Murcho pone énfasis que siempre hay que pensar que hay muchos mensajes y presión social de tener cierto tipo de cuerpo y hay personas que quieren llegar a eso, lo que da lugar a que entren las dietas restrictivas que afectan nuestra relación con el entorno y con la comida. "La realidad es que el cuerpo hegemónico no existe, hay manipulación de imágenes, retoques, pero en general se muestra eso porque es lo que vende. Hay que empezar a querer y aceptar nuestro cuerpo".

"Es fundamental saber por qué comes, muchas veces comemos por emociones, cuando hay una angustia muy grande con el tema del cuerpo, hay que ir a un psicólogo. La comida está todos los días, es necesaria, y uno tiene que tener buena relación con ella".