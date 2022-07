Día del cerebro: cómo es el trabajo del equipo en el Hospital Rawson

“La neurocirugía forma parte de este gran abanico que son las neurociencias, incluyen a la neurología, la fisiatría, la psicología, etc. Desde nuestro servicio podemos mostrar orgullosamente el trabajo en equipo que se viene realizando, duplicando y prácticamente triplicando el volumen de intervenciones quirúrgicas, la casuística, y no solo en el volumen de cirugías sino de complejidad de intervenciones quirúrgicas de sub especialidades”, señaló.