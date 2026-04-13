Descubren señales ocultas en el intestino que podrían detectar cáncer temprano

Para descubrir estos patrones, los investigadores utilizaron herramientas avanzadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial para analizar datos de microbiomas y metabolomas de pacientes con CG, CCR y EII. Al comparar datos entre diferentes enfermedades, encontraron que los modelos entrenados en una condición podían predecir a menudo marcadores de otra. Por ejemplo, los modelos basados en datos de CG lograron identificar biomarcadores de EII, mientras que los modelos de CCR podían predecir con precisión marcadores relacionados con CG.

El estudio fue llevado a cabo por equipos de la Universidad de Birmingham Dubai, parte del Programa de Maestría en Ciencia de Datos de Salud, la Universidad de Birmingham, y el Trust de Hospitales de Birmingham NHS. Sus resultados se publicaron en el Journal of Translational Medicine.

El autor principal, el Dr. Animesh Acharjee de la Universidad de Birmingham, explicó: "Los métodos diagnósticos actuales, como la endoscopía y las biopsias, son efectivos, pero pueden ser invasivos, costosos y a veces no detectan enfermedades en etapas tempranas.

"Nuestro análisis ofrece una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes que impulsan la progresión de la enfermedad e identifica biomarcadores clave para terapias dirigidas. Estos biomarcadores podrían ayudar a identificar enfermedades de manera más temprana y precisa, conduciendo a tratamientos más personalizados".

Patrones Intestinales Específicos y Superpuestos

El estudio también destacó patrones microbianos y metabólicos distintos para cada enfermedad, junto con importantes superposiciones.

En el caso del CG, se encontraron bacterias de los grupos Firmicutes, Bacteroidetes y Actinobacteria. Los investigadores también observaron cambios en metabolitos como el dihidropirimidina y la taurina. Algunos de estos marcadores también estaban vinculados a la EII, indicando características biológicas compartidas. Sin embargo, aunque fueron útiles para identificar EII, fueron menos efectivos para detectar CCR.

Para el CCR, los indicadores clave incluyeron bacterias como Fusobacterium y Enterococcus, junto con metabolitos como isoleucina y nicotinamida. Algunos de estos también aparecieron en CG, sugiriendo que estas enfermedades pueden compartir vías biológicas subyacentes.

En EII, las bacterias de la familia Lachnospiraceae jugaron un papel importante, junto con metabolitos como urobilina y glicerato. Notablemente, algunos de estos marcadores también están involucrados en procesos relacionados con el cáncer, reforzando la idea de que estas condiciones están interconectadas.

Simulaciones Revelan Diferencias Claras Entre Estados Saludables y Enfermos

El equipo también simuló cómo crecen los microbios intestinales y cómo fluyen los metabolitos a través de los sistemas biológicos. Estas simulaciones revelaron diferencias metabólicas claras entre individuos saludables y aquellos con enfermedad, apoyando aún más el papel de estos biomarcadores en el diagnóstico.

"El análisis cruzado de enfermedades de nuestro estudio enfatizó el potencial de usar biomarcadores microbianos y metabólicos identificados en una GID para predecir otra", agregó el Dr. Acharjee. "Este enfoque innovador podría llevar al desarrollo de herramientas de diagnóstico universales que revolucionen el diagnóstico y tratamiento de múltiples condiciones gastrointestinales".

Hacia Pruebas No Invasivas y Tratamientos Personalizados

De cara al futuro, los investigadores planean explorar cómo se pueden aplicar estos hallazgos en entornos clínicos. Esto incluye desarrollar pruebas de diagnóstico no invasivas y terapias más dirigidas basadas en los biomarcadores identificados.

También pretenden validar sus modelos utilizando grupos de pacientes más grandes y diversos, así como investigar si estos biomarcadores podrían ayudar a predecir enfermedades relacionadas adicionales en el futuro.