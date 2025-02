Cuáles son las plantas de interior que mejoran el estado de ánimo y la concentración

Según una revisión de la literatura científica, contemplar la naturaleza en espacios interiores puede reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se demostró que la presencia de plantas en una habitación de hospital reduce el dolor y la ansiedad en los pacientes.

Dado que pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, pregunté a los expertos cómo podemos llevar la naturaleza a nuestros hogares y espacios de trabajo.

Jardinería de interior: cómo comenzar

Si sosprincipiante, algunas de las mejores plantas de interior son el potus, la planta ZZ y la planta de la serpiente, dijo Christopher Griffin, conocido en las redes sociales como Plant Kween y autor de “You Grow, Gurl”. Son fáciles de encontrar, tienen personalidades distintas y “por lo general, son fáciles de cuidar”, dijo Griffin.

“Es cuestión de ensayo y error”, añadió, admitiendo que tienen una “relación complicada” con los helechos. “Hay que tener paciencia con las plantas”.

También se puede empezar de a poco cultivando algunas hierbas aromáticas en el interior, como romero, lavanda y menta, dijo Kathy Willis, profesora de biodiversidad en la Universidad de Oxford y autora de “Good Nature: Why Seeing, Smelling, Hearing and Touching Plants is Good for Our Health”.

Tocar la tierra, incluso si está en macetas en el descanso de la ventana, también puede mejorar la salud. “La tierra puede beneficiar al microbioma, con posibles beneficios como un sistema inmunológico más fuerte”, dijo el Dr. Willis. Las investigaciones preliminares, añadió, sugieren que se puede obtener la misma reacción al cuidar plantas de interior.

Así que ensuciate las manos, dijo: “Trasplantá las plantas sin guantes y acariciá las hojas mientras las podas”. “No veas las plantas como algo para mirar, pero no para tocar”, agregó la Dra. Willis.

Cuidate a vos mismo mientras cuidas tus plantas

Cuando Griffin atiende a las 202 plantas de su apartamento, aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre cómo están ellos mismos: ¿Estoy recibiendo suficiente agua? ¿También he recibido suficiente luz solar hoy?

Convierten el cuidado de las plantas en un ritual meditativo. “A veces estoy solo yo, mis ‘chicas verdes’ y yo”, dijeron, “así que sirvo una copita de vino y pongo un poco de música”.

O aprovecharán el tiempo para levantar el teléfono y comunicarse con alguien. “Tuvo algunas de mis mejores conversaciones con amigos mientras regaba mis plantas”, dijeron.

Últimamente estuve llevando la naturaleza a mi casa escuchando grabaciones de cantos de pájaros. La Biblioteca Macaulay de Cornell ofrece paisajes sonoros gratuitos que “harán que el oyente se sumerja en medio de un coro alba en Nueva York o Australia”, dijo Kathi Borgmann, gerente de comunicaciones del Laboratorio de Ornitología de Cornell.