Cuál es la famosa pick up que se llevó el premio Auto del año 2024

2-Nissan X-Trail: 33

3-Chevrolet Montana: 30

4-Honda ZR-V: 29

5-Ford Mustang Mach-E: 28

6-Mercedes-Benz EQA: 21

7-Audi A3: 19

Participaron de la elección los nuevos vehículos presentados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año que tengan al menos una versión con precio de venta al público (no preventa). Otro requisito excluyente es tener una producción anual estimada de no menos de 5 mil unidades. Y no se tienen en cuenta restylings, renombramientos de una generación existente o versiones y motorizaciones agregadas a una gama ya a la venta.

Quién entrega el premio Auto del Año en la Argentina

El jurado está compuesto por Matías Antico, Augusto Brugo Marcó, Gabriel Silveira, Martín Simacourbe, Eduardo Smok, Gabriel Tomich y Guido Tonelli, todos ellos periodistas de vasta experiencia en los test de autos. Este año se sumaron en calidad de invitados José Luis Denari y Walter Togneri.

Cada uno de los jurados tenía 25 puntos para repartir entre los siete candidatos, con el único requisito de no puntuar con más de 10 unidades a cualquiera de estos.

Auto del Año es realizado por Grupo Premia, una organización sin fines de lucro conformada por periodistas que analizan en forma independiente los lanzamientos del mercado argentino basándose en el manejo de cientos de kilómetros de cada unidad presentada al mercado y en muchos otros aspectos como equipamiento, innovación, calidad, diseño, etc.

“Se galardona al mejor automóvil en una única categoría, independientemente de la carrocería, origen o precio. No hay un único requisito para ser considerado el mejor, sino un conjunto de cualidades que los destaquen por sobre sus competidores”, explican los organizadores.

El ganador de la edición 2021 fue el Peugeot 208 y el de la 2022, el Volkswagen Taos, ambos productos de fabricación nacional. Esta tendencia se cortó en 2023, dado que ganó la Ford Maverick mexicana.