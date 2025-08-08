Cuál es la clave para tener uñas fuertes y saludables

“Al igual que con la piel, las uñas pueden indicar posibles problemas de salud subyacentes”, afirma la médica estadounidense Brynna Connor, quien añadió que cambios en el color de las uñas, padrastros, vetas y/o manchas blancas, uñas quebradizas y delgadas, uñas en forma de cuchara y líneas horizontales amarillas son aspectos a tener en cuenta.

También indicó que, aunque no siempre, hay casos en los que cualquiera de las afecciones de las uñas puede estar relacionada con otros problemas de salud, como infecciones por hongos e incluso problemas graves como enfermedades cardíacas, cirrosis hepática, enfermedades renales e incluso melanoma y recomienda visitar a un especialista en esos casos.