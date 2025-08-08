El cuidado personal incluye todas las partes del cuerpo y si bien muchas personas tal vez no les den importancia, estar atentos a nuestras uñas es importante: si la alimentación que llevamos no es la adecuada, pueden debilitarse y romperse. Si notamos que las uñas se ven quebradizas o sin brillo, podría ser señal de que necesitamos empezar a incorporar a la dieta alimentos con las vitaminas adecuadas.
Cuál es la clave para tener uñas fuertes y saludables
Una deficiencia alimentaria puede provocar uñas frágiles y débiles.