Cuál es el origen del Día de la Mujer y por qué se conmemora el 8 de marzo

Con el paso del tiempo, la jornada fue adoptada por organizaciones sociales y gobiernos de todo el mundo. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas oficializó la celebración del Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, lo que consolidó definitivamente su alcance global.

Un día de reconocimiento y reivindicación

Hoy el 8M es una fecha que busca reconocer el aporte de las mujeres en todos los ámbitos —social, económico, cultural y político— y al mismo tiempo visibilizar las desigualdades que aún persisten, como la brecha salarial, la violencia de género y las dificultades para acceder a espacios de decisión.

En muchos países, la jornada se expresa a través de actividades culturales, debates, campañas de concientización y movilizaciones que buscan poner en agenda los derechos de las mujeres y las diversidades.

En Argentina, las marchas serán el 9 de marzo

En Argentina, diferentes organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron este año a marchar el lunes 9 de marzo en distintas ciudades del país. La decisión de trasladar la movilización central al día siguiente del 8M busca potenciar el impacto de la jornada con paro y protestas en ámbitos laborales y sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la convocatoria principal está prevista desde las 16:30, con concentración frente al Congreso y una movilización hacia Plaza de Mayo, mientras que en otras provincias también se organizan marchas, actos y actividades de reflexión.

Una fecha que mira al futuro

A más de un siglo de sus primeras manifestaciones, el Día Internacional de la Mujer sigue siendo una jornada de memoria, reconocimiento y reclamo. Cada 8 de marzo recuerda las luchas que permitieron avanzar en derechos, pero también reafirma el compromiso de seguir trabajando por una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y libre de violencias.