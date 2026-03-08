Cuál es el origen del Día de la Mujer y por qué se conmemora el 8 de marzo
La historia del 8M se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Tiene su base en unas protestas que acabaron en revolución y un nombre destacado: Clara Zetkin.
Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y participación plena en la vida política, social y económica. La jornada combina reconocimiento a los avances logrados con una mirada crítica sobre las desigualdades que aún persisten.
El origen de esta conmemoración se remonta a comienzos del siglo XX, cuando los movimientos de mujeres trabajadoras comenzaron a organizarse en Europa y Estados Unidos para reclamar mejores condiciones laborales, derecho al voto y mayor igualdad social. En 1910, durante una conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso establecer una jornada anual para visibilizar estas demandas. Un año después se realizaron las primeras manifestaciones en varios países europeos.
Uno de los acontecimientos más recordados ocurrió en 1917, cuando miles de mujeres trabajadoras textiles en Petrogrado (Rusia) iniciaron una huelga reclamando “pan y paz”, en medio de la crisis generada por la Primera Guerra Mundial. Aquella protesta fue el detonante de la Revolución Rusa y consolidó la elección del 8 de marzo como fecha simbólica para la conmemoración internacional.
Con el paso del tiempo, la jornada fue adoptada por organizaciones sociales y gobiernos de todo el mundo. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas oficializó la celebración del Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, lo que consolidó definitivamente su alcance global.
Un día de reconocimiento y reivindicación
Hoy el 8M es una fecha que busca reconocer el aporte de las mujeres en todos los ámbitos —social, económico, cultural y político— y al mismo tiempo visibilizar las desigualdades que aún persisten, como la brecha salarial, la violencia de género y las dificultades para acceder a espacios de decisión.
En muchos países, la jornada se expresa a través de actividades culturales, debates, campañas de concientización y movilizaciones que buscan poner en agenda los derechos de las mujeres y las diversidades.
En Argentina, las marchas serán el 9 de marzo
En Argentina, diferentes organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron este año a marchar el lunes 9 de marzo en distintas ciudades del país. La decisión de trasladar la movilización central al día siguiente del 8M busca potenciar el impacto de la jornada con paro y protestas en ámbitos laborales y sociales.
En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la convocatoria principal está prevista desde las 16:30, con concentración frente al Congreso y una movilización hacia Plaza de Mayo, mientras que en otras provincias también se organizan marchas, actos y actividades de reflexión.
Una fecha que mira al futuro
A más de un siglo de sus primeras manifestaciones, el Día Internacional de la Mujer sigue siendo una jornada de memoria, reconocimiento y reclamo. Cada 8 de marzo recuerda las luchas que permitieron avanzar en derechos, pero también reafirma el compromiso de seguir trabajando por una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y libre de violencias.