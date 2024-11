Cuál es el nombre del hombre más sexy del 2024

Krasinski aseguró que su mente "se quedó en blanco" al conocer que había sido elegido por la revista, creyendo que podría ser una broma. "Sólo sentí un 'apagón' de inmediato. En realidad, el cerebro se desconectó. Cero pensamientos, excepto que tal vez estaba siendo objeto de una broma. Y después de eso fue sólo una falsa surrealidad. Así no es como me despierto normalmente, pensando si este es el día en que me van a pedir que sea el hombre más sexy del mundo. Y sin embargo fue el día en que ustedes lo hicieron, ustedes realmente subieron la vara para mí", afirmó en una entrevista publicada por el medio.

Mientras, su esposa, la actriz Emily Blunt, de 41 años, estaba "muy emocionada" cuando se enteró de la noticia. Según el actor, su pareja incluso prometió empapelar la casa con la portada donde aparece su marido. Además, Krasinski reveló cómo su nuevo título influiría en su vida, señalando a modo de broma que su esposa probablemente le obligará "a hacer más tareas domésticas".