Creó un grupo de WhatsApp con sus ex y se volvió viral

“El día que creé un grupo de WhatsApp con todos mis ex”, escribió en la primera parte de la anécdota que sumó 1.200.000 visualizaciones. “Hola chicos, hago este grupo para saber cómo fue su experiencia conmigo”, comenzó diciendo en el primer audio. “Me hace falta para mi evolución personal, saber que es lo que más les gustó y lo que no de estar conmigo”, argumentó.

“Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tenés que mejorar de vos mismo. Además, sé que soy una persona increíble y que les hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, los quiero y muchas gracias por contestarme”, agregó.

Rápidamente, miles de personas le suplicaron que suba la respuesta de cada uno. Y Leti, les hizo caso compartiendo una segunda parte con las respuestas de los tres ex en cuestión.

Leti compartió la segunda parta de su video en donde muestra las respuestas de sus exs. (Video: TikTok/valentina_slq)

Sus ex son Pablo, Leo y Juan, y no a todos les cayó muy bien la inusual idea de su exnovia. En el caso de Pablo, solo se limitó a contestar: “Leti porfa, no me jodas”. En cuanto a Juan, que fue el que se lo tomó con bastante humor, le dijo: “Como soy el único tío gracioso de este grupo, voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos, o a lo mejor con Mickey Mouse”.

Por su parte, Leo le dijo que “no lo compare con esos dos tontos” luego del mensaje de Juan haciendo chistes con su relación con Leti. La joven mostró un mensaje que uno de ellos le mando por privado, aunque no dio a conocer el nombre: “Si vos pasaste página, yo no, así que dejame en paz”

Uno de sus exs le escribió por privado para decirle que lo deje en paz porque todavía no la había superado. (Foto: captura video)

“Me voy de este grupo de locos”, agregó Pablo, a lo que se sumó Leo con un “yo también”.

Este segundo posteo alcanzó 1 millón y medio de reproducciones y más de 2.000 comentarios riéndose de la situación y otros marcando su actitud “narcisista” por “necesitar que le endulcen el ego”.

“Ni Shakira se atrevió a tanto”, “Necesitamos saber qué pasó con el que todavía no te supera”, fueron algunos de los comentarios que recibió de la gente que se lo tomó con humor.