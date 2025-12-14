"
Gemínidas, la lluvia de estrellas que ilumina el cielo de diciembre: cuándo ver el fenómeno astronómico

El fenómeno alcanza su pico entre el 13 y el 14 de diciembre y puede ofrecer hasta 120 meteoros por hora. Su origen es un extraño asteroide con rasgos de cometa.

La lluvia de meteoros Gemínidas alcanza su máximo esplendor entre la noche del 13 y el 14 de diciembre y volverá a convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año. El espectáculo podrá ofrecer hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales y se caracteriza por destellos intensos, veloces y de múltiples colores.

Considerada por astrónomos y aficionados como la lluvia más confiable y vistosa del calendario anual, las Gemínidas se destacan no solo por su frecuencia, sino también por la intensidad de sus meteoros. Aunque la contaminación lumínica y el clima pueden afectar la observación, este año se esperan condiciones favorables, con una luna menguante iluminada solo en un 25% durante el pico de actividad.

Qué hace únicas a las Gemínidas

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoros, que se originan en restos de cometas, las Gemínidas provienen del asteroide 3200 Faetón. Cuando la Tierra atraviesa la estela de escombros que deja este objeto, las partículas ingresan a la atmósfera y se desintegran, generando las estrellas fugaces.

El misterio del asteroide 3200 Faetón

Faetón 3200 es uno de los objetos más intrigantes del sistema solar. Aunque la mayoría de los científicos lo clasifican como asteroide, presenta comportamientos típicos de un cometa. “Faetón es un asteroide de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que pasa muy cerca del Sol, a menos de la mitad de la distancia de Mercurio”, señala Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona.

Al acercarse al Sol, Faetón se ilumina y desarrolla una tenue cola, algo inesperado en un cuerpo rocoso. Un estudio de 2023 reveló que esta cola está compuesta por gas sodio, y no por polvo helado como ocurre en los cometas. Sin embargo, esa emisión no explica completamente la enorme cantidad de escombros que generan las Gemínidas.

Zhang plantea que el asteroide pudo haber liberado gases con mayor intensidad en el pasado o que la radiación térmica lo haya hecho girar hasta fragmentarse parcialmente. Sea cual sea su origen, Faetón es el responsable directo de uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno.

