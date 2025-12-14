La lluvia de meteoros Gemínidas alcanza su máximo esplendor entre la noche del 13 y el 14 de diciembre y volverá a convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año. El espectáculo podrá ofrecer hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales y se caracteriza por destellos intensos, veloces y de múltiples colores.
Gemínidas, la lluvia de estrellas que ilumina el cielo de diciembre: cuándo ver el fenómeno astronómico
El fenómeno alcanza su pico entre el 13 y el 14 de diciembre y puede ofrecer hasta 120 meteoros por hora. Su origen es un extraño asteroide con rasgos de cometa.