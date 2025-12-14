Gemínidas, la lluvia de estrellas que ilumina el cielo de diciembre: cuándo ver el fenómeno astronómico

El misterio del asteroide 3200 Faetón

Faetón 3200 es uno de los objetos más intrigantes del sistema solar. Aunque la mayoría de los científicos lo clasifican como asteroide, presenta comportamientos típicos de un cometa. “Faetón es un asteroide de aproximadamente seis kilómetros de diámetro que pasa muy cerca del Sol, a menos de la mitad de la distancia de Mercurio”, señala Qicheng Zhang, astrónomo del Observatorio Lowell de Arizona.

Al acercarse al Sol, Faetón se ilumina y desarrolla una tenue cola, algo inesperado en un cuerpo rocoso. Un estudio de 2023 reveló que esta cola está compuesta por gas sodio, y no por polvo helado como ocurre en los cometas. Sin embargo, esa emisión no explica completamente la enorme cantidad de escombros que generan las Gemínidas.

Zhang plantea que el asteroide pudo haber liberado gases con mayor intensidad en el pasado o que la radiación térmica lo haya hecho girar hasta fragmentarse parcialmente. Sea cual sea su origen, Faetón es el responsable directo de uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno.