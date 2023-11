Además de retirar los objetos que suponen riesgos, hay algunos consejos que pueden ayudar a mejorar el comportamiento del animal.

Cuatro consejos para vivir con mascotas en un departamento

Armonización de espacios. Para los propietarios amantes de la decoración, tener una mascota no es un obstáculo. “Vale la pena considerar telas que sean más adecuadas para sofás, sillones y sillas, donde el pelo no se pega fácilmente. Además, los modelos y materiales que a las mascotas no les gusta rayar son una buena opción”, sugiere Lorena. La especialista explica que no existe una decoración estándar para estos casos y que es necesario entender el contexto del entorno, el tipo de mascotas y las diferentes personalidades que viven en la casa. “Es posible encontrar un equilibrio en la decoración para que cada uno tenga su espacio dentro de la casa”, explica. La funcionalidad personalizada enfatiza la importancia de crear entornos en los que todos los que comparten el mismo hogar se sientan cómodos. Es importante que los animales también se incluyan en esta planificación, adaptando el apartamento para que también tengan sus propios espacios.

Ambiente acogedor. Siguiendo el consejo de priorizar un espacio para la mascota en el departamento, es importante ofrecer juguetes que puedan estimular diferentes instintos. Esto incluye no solo juguetes aptos para mascotas, como peluches y pelotitas, sino también mordedores que desafían la cognición de la mascota. Otro consejo es variar la forma en que le ofrecés la comida a tu mascota, utilizando opciones que vayan más allá de los comederos tradicionales a través de peluches. De esta manera, el animal se distrae en la búsqueda de alimento, gasta energía y estimula su sentido del olfato. Además, a la hora de dormir, también es válido enseñarles a hacerlo siempre en el mismo rincón, creando un hábito. Estos espacios evitan que los animales se pongan tristes y destruyan el mobiliario y la decoración de la casa.

Espacios especiales. Los lugares para mascotas, diseñados para ser una especie de pequeña plaza, son áreas especiales para el bienestar de los animales domésticos. Cuentan con una infraestructura compuesta por juguetes específicos para que las mascotas puedan divertirse solas o con otros animales. Entre los artículos disponibles se encuentran juguetes, como balancines y circuitos de actividades. Además, estas zonas ofrecen bebederos para los animales. Otra tendencia interesante son los espacios dedicados al “cuidado de mascotas”, un diferencial en las nuevas promociones. Estos lugares están diseñados para que los animales reciban atención de las tiendas de mascotas, pero en la comodidad de sus propios hogares.

Aromaterapia: Es una técnica terapéutica que utiliza aceites esenciales para promover el bienestar físico y emocional.