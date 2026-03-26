Consejos para retomar la actividad física sin sufrir lesiones

Además, un entrenador profesional puede ayudar a diseñar un plan de entrenamiento adaptado a las necesidades y capacidades individuales. Es crucial comenzar lentamente y aumentar la intensidad de manera progresiva para evitar lesiones. Esto no solo mantiene la motivación, sino que también permite medir el progreso de manera efectiva. Al fijar objetivos, es aconsejable seguir el enfoque SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. De esta manera, se puede observar cómo se avanza y ajustarlo según sea necesario.

Una vez conocida la condición física, es vital establecer metas realistas. Estas metas deben ser alcanzables y medibles para mantener la motivación y el progreso. Por ejemplo, si el objetivo es correr una maratón, es recomendable empezar con distancias más cortas y aumentar gradualmente. La Sociedad Americana de Medicina Deportiva sugiere fijar objetivos a corto y largo plazo para mantener el enfoque y la motivación. Celebrar cada logro, por pequeño que sea, refuerza la perseverancia y el compromiso con la actividad física.

Además, es fundamental llevar un registro del progreso. Anotar las distancias recorridas, los tiempos de entrenamiento o incluso los sentimientos después de cada sesión puede proporcionar una visión clara de la evolución y ayudar a identificar patrones o áreas que requieren atención. Existen diversas aplicaciones y dispositivos que facilitan esta tarea, permitiendo además establecer alarmas y recordatorios para mantener la constancia en los entrenamientos.

Cómo adaptarse para retomar