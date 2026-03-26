Consejos para retomar la actividad física sin sufrir lesiones

FUENTE: TN
Además, un entrenador profesional puede ayudar a diseñar un plan de entrenamiento adaptado a las necesidades y capacidades individuales. Es crucial comenzar lentamente y aumentar la intensidad de manera progresiva para evitar lesiones. Esto no solo mantiene la motivación, sino que también permite medir el progreso de manera efectiva. Al fijar objetivos, es aconsejable seguir el enfoque SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. De esta manera, se puede observar cómo se avanza y ajustarlo según sea necesario.
Una vez conocida la condición física, es vital establecer metas realistas. Estas metas deben ser alcanzables y medibles para mantener la motivación y el progreso. Por ejemplo, si el objetivo es correr una maratón, es recomendable empezar con distancias más cortas y aumentar gradualmente. La Sociedad Americana de Medicina Deportiva sugiere fijar objetivos a corto y largo plazo para mantener el enfoque y la motivación. Celebrar cada logro, por pequeño que sea, refuerza la perseverancia y el compromiso con la actividad física.
Además, es fundamental llevar un registro del progreso. Anotar las distancias recorridas, los tiempos de entrenamiento o incluso los sentimientos después de cada sesión puede proporcionar una visión clara de la evolución y ayudar a identificar patrones o áreas que requieren atención. Existen diversas aplicaciones y dispositivos que facilitan esta tarea, permitiendo además establecer alarmas y recordatorios para mantener la constancia en los entrenamientos.
Cómo adaptarse para retomar
- Comenzar con ejercicios de bajo impacto. Caminar, nadar o andar en bicicleta, son ejemplos. Estos ejercicios ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular y muscular sin poner demasiado estrés en las articulaciones. Según un estudio de la universidad de Harvard, estos tipos de ejercicios son ideales para reducir el riesgo de lesiones en personas que están volviendo a la actividad física. Los ejercicios de bajo impacto también son beneficiosos para aumentar la flexibilidad y la movilidad, dos aspectos cruciales para cualquier actividad deportiva. Una vez que el cuerpo se adapta, se puede incorporar gradualmente ejercicios más intensos y específicos.
- Incluir calentamiento y enfriamiento. Un calentamiento adecuado prepara los músculos y el sistema cardiovascular para el ejercicio, reduciendo el riesgo de lesiones. El enfriamiento, por su parte, ayuda a reducir la acumulación de ácido láctico en los músculos y previene el dolor muscular después del ejercicio. El calentamiento debe incluir movimientos dinámicos, mientras que el enfriamiento debe centrarse en estiramientos suaves para facilitar la recuperación.
- Alimentación balanceada. Es esencial para apoyar el regreso a la actividad física. Consumir una combinación adecuada de proteínas, carbohidratos y grasas saludables proporciona la energía necesaria y ayuda en la recuperación muscular. Según la Asociación Dietética Americana, una alimentación rica en nutrientes facilita el rendimiento deportivo y mejora la salud general. Es importante también mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio. La hidratación adecuada regula la temperatura corporal y facilita el funcionamiento óptimo de los músculos y las articulaciones.
- Importancia del descanso. Es un componente crucial en cualquier programa de entrenamiento. Dormir lo suficiente permite que el cuerpo se recupere y repare los tejidos musculares. La Fundación Nacional del Sueño recomienda entre 7 y 9 horas de sueño por noche para los adultos. Además del sueño, es vital programar días de descanso en la rutina de entrenamiento. Estos días permiten que los músculos se recuperen y previenen el agotamiento físico y mental.
- Variedad en el entrenamiento. Mantener la motivación puede ser un desafío, especialmente en las primeras etapas. Introducir variedad en el entrenamiento ayuda a mantener el interés y a evitar la monotonía. Alternar entre diferentes tipos de ejercicios y actividades deportivas puede hacer que el proceso sea más entretenido y estimulante.
- Apoyo social. Unirse a un grupo de entrenamiento o tener un compañero de ejercicios puede proporcionar el estímulo necesario para mantenerse constante. La interacción social no solo mejora la motivación, sino que también hace que el ejercicio sea más divertido y gratificante. Retomar el deporte después de un período de inactividad es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Con la evaluación adecuada, objetivos realistas, una planificación cuidadosa y el apoyo necesario, es posible volver a disfrutar de los beneficios del ejercicio físico y mejorar la calidad de vida.