Fuerte choque en el centro: dos autos colisionaron y uno terminó sobre la vereda

Debido a la fuerza del impacto, el Renault 19 salió despedido y terminó su marcha destruido por encima de la vereda. Por la gravedad de los daños materiales, los testigos ocasionales especulan que los vehículos circulaban a alta velocidad.

Al parecer, ambos automóviles eran conducidos por jóvenes que, afortunadamente y a pesar de la espectacularidad del choque, resultaron ilesos.