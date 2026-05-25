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Fuerte choque en el centro: dos autos colisionaron y uno terminó sobre la vereda

El siniestro ocurrió este lunes al mediodía en la esquina de Salta y Avenida Córdoba. Los conductores, dos jóvenes, resultaron ilesos a pesar de la violencia del impacto.

Un violento siniestro vial alteró el mediodía de este lunes 25 de mayo en pleno centro. Por razones que se investigan, un Renault 19 negro y un Volkswagen Gol blanco protagonizaron una dura colisión en el cruce de calle Salta y Avenida Córdoba.

Debido a la fuerza del impacto, el Renault 19 salió despedido y terminó su marcha destruido por encima de la vereda. Por la gravedad de los daños materiales, los testigos ocasionales especulan que los vehículos circulaban a alta velocidad.

Al parecer, ambos automóviles eran conducidos por jóvenes que, afortunadamente y a pesar de la espectacularidad del choque, resultaron ilesos.

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En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 3ª, que quedó a cargo de las actuaciones legales correspondientes y de las pericias para determinar las causas del incidente.

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