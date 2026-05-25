Un violento siniestro vial alteró el mediodía de este lunes 25 de mayo en pleno centro. Por razones que se investigan, un Renault 19 negro y un Volkswagen Gol blanco protagonizaron una dura colisión en el cruce de calle Salta y Avenida Córdoba.
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Fuerte choque en el centro: dos autos colisionaron y uno terminó sobre la vereda
El siniestro ocurrió este lunes al mediodía en la esquina de Salta y Avenida Córdoba. Los conductores, dos jóvenes, resultaron ilesos a pesar de la violencia del impacto.