Pasadas las 12 del mediodía, la avenida Ignacio de la Roza se transformó en el escenario principal del fervor patrio en San Juan. Miles de vecinos de todos los departamentos, e incluso visitantes de otras provincias, se volcaron a las calles para ser parte del gran desfile cívico militar en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.
San Juan 8 > 25 de Mayo
Postales de una fiesta: miles de sanjuaninos celebraron en el desfile del 25 de Mayo
Con el tradicional chocolate, banderas celestes y blancas y el equipo de mate listo, las familias colmaron la avenida Ignacio de la Roza para conmemorar los 216 años de la Revolución de Mayo.