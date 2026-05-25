Postales de una fiesta: miles de sanjuaninos celebraron en el desfile del 25 de Mayo

Pasadas las 12 del mediodía, la avenida Ignacio de la Roza se transformó en el escenario principal del fervor patrio en San Juan. Miles de vecinos de todos los departamentos, e incluso visitantes de otras provincias, se volcaron a las calles para ser parte del gran desfile cívico militar en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.