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San Juan 8 > 25 de Mayo

Postales de una fiesta: miles de sanjuaninos celebraron en el desfile del 25 de Mayo

Con el tradicional chocolate, banderas celestes y blancas y el equipo de mate listo, las familias colmaron la avenida Ignacio de la Roza para conmemorar los 216 años de la Revolución de Mayo.

Pasadas las 12 del mediodía, la avenida Ignacio de la Roza se transformó en el escenario principal del fervor patrio en San Juan. Miles de vecinos de todos los departamentos, e incluso visitantes de otras provincias, se volcaron a las calles para ser parte del gran desfile cívico militar en conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

El clima acompañó una jornada cargada de emoción y sentido de pertenencia. Desde temprano, las familias aseguraron sus lugares a lo largo del recorrido, desplegando reposeras y compartiendo el infaltable mate para matizar la espera.

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