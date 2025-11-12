Condenaron a una funeraria por entregar un cadáver equivocado en Córdoba

Este miércoles, en diálogo con La Voz, Paula Piedrabuena reveló que aún “no hubo explicaciones” de la casa velatoria. “La persona de la cochería que debería estar controlando se retiró y no hizo el control correspondiente, sólo revisó que era el mismo apellido”, explicó la abogada. Y concluyó: “Hasta el día de hoy sigue siendo una herida abierta”.

La abogada reveló que “una de las partes hizo un ofrecimiento, pero mis clientes no aceptaron porque estaban convencidos de la responsabilidad concurrente”.