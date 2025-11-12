Un terrible e insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde una familia veló y cremó el cuerpo de un hombre que creyeron que era su familiar. Sin embargo, el Hospital Nacional de Clínicas y la funeraria se confundieron y le entregaron el cadáver de otro difunto con el mismo apellido.
Condenaron a una funeraria por entregar un cadáver equivocado en Córdoba
La Justicia de Córdoba condenó a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y a la funeraria Juan Caruso por entregar un cadáver equivocado.