En un clima de tensión, Bullrich se reunirá con Villarruel este viernes

¿Qué había dicho Patricia Bullrich sobre Victoria Villarruel?

En las últimas horas, Patricia Bullrich se refirió a su tenso vínculo con la vicepresidenta: “La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, las ideas por las que Villarruel está en ese lugar. Nuestro pedido a ella será que nos ayude y no nos boicotee. Hubo sesiones que se podrían haber evitado”, expresó Bullrich.

A su vez, enfatizó que esa distancia “ha sido con todo el Gobierno”, no solo con ella, pero confirmó el encuentro. “Me llamó el secretario parlamentario. Me dijeron que la vicepresidenta quería hablar conmigo, así que el viernes voy a estar ahí”, relató.

El último cruce entre ambas ocurrió en julio, cuando mantuvieron una fuerte discusión en redes sociales, tras la sesión autoconvocada por la oposición en el Senado, en la que se aprobaron el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en materia de discapacidad.

La ministra le había reclamado a Villarruel que no convalidara la sesión “ilegal”, mientras que la vicepresidenta le recordó su militancia en Montoneros durante los años 70. El inicio de su mal vínculo nació cuando la exdiputada de LLA quería tener el control de los Ministerios de Defensa y Seguridad, pero finalmente en esos lugares quedaron para Bullrich y Luis Petri.