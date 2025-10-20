Compras en Shein: de qué forma conviene pagar desde Argentina

Los usuarios pueden elegir entre pagar en pesos argentinos o en dólares. Es fundamental seleccionar la moneda correcta al registrarse o al momento de realizar la compra para evitar diferencias en el monto final.

Shein asegura que no almacena números completos de tarjetas ni información sensible de los usuarios. En caso de problemas con un pago, recomiendan comunicarse con el banco emisor.

Una vez aprobado el pago y despachado el pedido, los compradores pueden rastrear su paquete desde la sección “Pedidos” de la cuenta. Los envíos se realizan a través de servicios como Correo Argentino Internacional o Mail Americas, según la modalidad elegida.

Recomendaciones de seguridad al comprar en Shein: