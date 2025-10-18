Las mejores series y películas para ver el fin de semana

Por qué verla: 27 noches es una película que se vale de la comedia y el drama para adentrarse en el debate sobre el derecho a decidir, la libertad y el paso de la edad. Si bien buena parte del elenco se luce en sus respectivos roles, es Marilú Marini, quien a sus 85 años se adueña de la cinta y la carga sobres sus hombros.

Nadie nos vio partir | Netflix

Esta semana llegó a Netflix la miniserie mexicana Nadie nos vio partir. La ficción se basa en la novela homónima de Tamara Trottner de 2020, que narra el dramático hecho vivido por la autora en su infancia, y que conmocionó a la sociedad mexicana en la década de los 60.

La miniserie cuenta la historia de una madre que busca recuperar a sus hijos secuestrados por su propio marido, desatando un conflicto entre dos familias poderosas en la comunidad judía mexicana de los años 60.

Por qué verla: En solo 5 episodios esta serie narra este suceso basado en hechos reales, y que habla de la manipulación, la venganza y el daño hecho a toda una familia, alterando los vínculos para siempre.

Mr. Scorsese | Apple TV

Hablar de Martin Scorsese es hablar de uno de los colosos del séptimo arte. Marty, como muchos lo apodan, revolucionó el cine con títulos como Casino, Taxi Driver, Toro salvaje o Goodfellas, por nombrar solo algunos.

La realizadora Rebecca Miller, hija del dramaturgo Arthur Miller, llevó a cabo la titánica tarea de crear un documental sobre Scorsese. A lo largo de 5 episodios, esta docuserie recorre la obra y vida del realizador neoyorkino, con acceso exclusivo a archivos privados y entrevistas con amigos, familiares y colaboradores, entre lo que aparecen figuras como Steven Spielberg, Brian De Palma, Paul Schrader, Robert De Niro, y Leonardo DiCaprio, entre otros.

Por qué verla: Este documental es un homenaje a uno de los grandes cineastas de nuestros tiempos. Una mirada al verdadero "detrás de escena" para conocer al hombre detrás de los clásicos.

Sé lo que hicieron el verano pasado | HBO Max

A más de dos décadas del famoso slasher lanzado en 1997, la franquicia Sé lo que hicieron el verano pasado regresó a la pantalla grandes este año con su cuarta entrega.

Esta renovada apuesta repite parte de la premisa de la película original, en la que cinco amigos protagonizan un accidente automovilístico y, un año después, alguien comienza a acecharlos para cobrarse venganza, obligándolos a recurrir a supervivientes de un crimen anterior para poder salvarse.

Por qué verla: La película llega con un elenco renovado, con una historia que amplía el universo de la cinta original. Con toques de terror, misterio y nostalgia, es ideal para quienes disfrutan de estos thrillers de suspenso.

La Diplomática (Temporada 3) | Netflix

Lanzada en 2023, este drama político creado por Deborah Cahn, tiene a Keri Russell de protagonista como Kate Wyler, una diplomática de carrera que llega al Reino Unido para desempeñarse como nueva embajadora estadounidense. A lo largo de la serie, Kate deberá hacer frente a las tensiones en el plano internacional, así como su tenso matrimonio con Hal, interpretado por Rufus Sewell.

Por qué verla: La diplomática acaba de estrenar su tercera temporada, y sigue demostrando que es uno de los dramas más atrapantes de Netflix. En esta nueva entrega, la serie redefine el tablero político, y pone al matrimonio protagonista al borde del abismo.

Teacup | Universal+

En el mes del terror, nada mejor que lanzarse a ver una serie que evoca lo mejor del género. Esta nueva propuesta se basa en la novela Stinger de Robert R. McCammon, y en su estreno fue elogiada por el propio Stephen King, quien la consideró una de las mejores series de terror de los últimos años.

La historia transcurre en una granja del sur de Estados Unidos, propiedad de la familia Chenoweth. Allí vive una pareja junto a sus dos hijos, y todo parece ir bien hasta que hasta que los animales comienzan a comportarse de forma extraña y los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Lo que sigue es una pesadilla rural donde el peligro acecha tanto afuera como dentro de la casa.

Por qué verla: Con solo 8 episodios de treinta minutos cada uno, esta serie engancha con un ritmo que engancha desde el primer episodio, y que genera tensión a lo largo de toda la temporada.