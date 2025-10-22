"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > boleto

Sin boleto gratuito: el transporte público funcionará normal este domingo

Marcelo Molina confirmó que el transporte público funcionará con horario dominical y sin boleto gratuito durante las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

En la antesala de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, confirmó que el servicio de colectivos en San Juan se desarrollará bajo el cronograma habitual de los domingos y que no se aplicará el boleto gratuito para los votantes.

“El servicio se desarrollará como cualquier domingo, sin refuerzos adicionales. Normalmente, las movilizaciones para ir a votar corren por parte de los partidos o frentes electorales”, explicó el funcionario.

Molina aclaró que, a diferencia de otras jornadas electorales, el Gobierno nacional no transfirió los fondos necesarios para financiar la gratuidad del pasaje. “En otras oportunidades, Nación giraba el pago a las empresas para cubrir el costo del boleto gratuito. Esta vez no lo han dispuesto, por lo que el servicio será normal”, sostuvo.

Te puede interesar...

De esta manera, los sanjuaninos deberán abonar el pasaje si utilizan el transporte público para concurrir a las urnas. En esta elección, se renovarán las bancas de diputados nacionales por la provincia.

Un operativo de seguridad para toda la provincia

San Juan se prepara para una nueva jornada democrática en la que 620.823 personas están habilitadas para votar. El proceso se llevará a cabo en 1.843 mesas distribuidas en 241 escuelas y en cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial, bajo un importante operativo de seguridad.

El despliegue estará conformado por 1.176 efectivos del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de San Juan y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las fuerzas custodiarán los establecimientos educativos y tendrán a su cargo el resguardo de las Boletas Únicas de Papel (BUP), desde su guarda y distribución hasta la recolección una vez finalizado el escrutinio.

image

El comandante del distrito, coronel Rubén Gastón Patera, coordina el operativo y supervisa todo el proceso de custodia y traslado de las boletas.

Desde el Comando Electoral recordaron que la información oficial sobre el desarrollo de los comicios será comunicada exclusivamente por el organismo, con el fin de evitar versiones no confirmadas.

Con este esquema de trabajo y seguridad, San Juan se alista para vivir una jornada electoral en orden, con todas las garantías necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su voto con tranquilidad.

Temas

Te puede interesar