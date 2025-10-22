Sin boleto gratuito: el transporte público funcionará normal este domingo

De esta manera, los sanjuaninos deberán abonar el pasaje si utilizan el transporte público para concurrir a las urnas. En esta elección, se renovarán las bancas de diputados nacionales por la provincia.

Un operativo de seguridad para toda la provincia

San Juan se prepara para una nueva jornada democrática en la que 620.823 personas están habilitadas para votar. El proceso se llevará a cabo en 1.843 mesas distribuidas en 241 escuelas y en cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial, bajo un importante operativo de seguridad.

El despliegue estará conformado por 1.176 efectivos del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de San Juan y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las fuerzas custodiarán los establecimientos educativos y tendrán a su cargo el resguardo de las Boletas Únicas de Papel (BUP), desde su guarda y distribución hasta la recolección una vez finalizado el escrutinio.

image

El comandante del distrito, coronel Rubén Gastón Patera, coordina el operativo y supervisa todo el proceso de custodia y traslado de las boletas.

Desde el Comando Electoral recordaron que la información oficial sobre el desarrollo de los comicios será comunicada exclusivamente por el organismo, con el fin de evitar versiones no confirmadas.

Con este esquema de trabajo y seguridad, San Juan se alista para vivir una jornada electoral en orden, con todas las garantías necesarias para que cada ciudadano pueda ejercer su voto con tranquilidad.