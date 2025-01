"Compañera perfecta": la película de la que no esperas nada, pero va más allá del límite

Y, a pesar de que me va a ser difícil escribir sin revelar detalles de la historia, tengo que dar tres puntos exactos de por qué "Compañera Perfecta" es excelente. A pesar de que no me pareció la mejor película que vi en lo que va del año (todavía es difícil definir esta lista), lo cierto es que tiene mucho potencial. Su historia, que está protagonizada por Jack Quaid y Sophie Thatcher te destruye por completo, pero al mismo tiempo te divierte y entretiene. Los giros que da, que son cómicos y también sorprendentes, hacen brillar a esta cinta que engloba toda la perfección de una comedia negra: diversión, morbo y, claro está, suspenso.

PELICULA 2.jpg

Pero, además de esto, es imposible hacer una historia así sin dos actores fenomenales. Sinceramente, cuando entendí un poco de qué se trataba la película, no esperaba nada más que algo futurista lleno de imaginación, pero entre su guión completamente dinámico y dos protagonistas a la altura, conseguí ver una obra de arte espectacular. Sophie Thatcher y Jack Quaid son una dupla que, claro está, no esperaba que me sorprenda de esta forma: tienen química tanto para lo bueno como para lo malo y, a su vez, son dinámicos y saben cómo disentir entre ellos y con sus carácters. Cuando deben ser buenos, lo son y cuando no, no lo son demostrando así una facilidad corporal y necesaria a la hora de llevar adelante un personaje tan cambiante.