Nahuel Gallo habló con su esposa desde la cárcel en Venezuela

La llamada se produjo luego de que surgieran denuncias de gritos de auxilio desde el interior de la prisión, donde Gallo también se sumó a una huelga de hambre junto a otros presos políticos en reclamo de libertad.

La familia y organizaciones de derechos humanos siguen reclamando su liberación, mientras la Argentina continúa gestiones diplomáticas para su regreso.

Nahuel Gallo y otros detenidos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela

Un grupo de presos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo, inició una huelga de hambre en diferentes unidades penitenciarias de Venezuela en reclamo por no ser incluidos en la amnistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aplicó a detenidos políticos. Las protestas además incluyen exigencias para la mejora en las condiciones de detención y atención de sus planteos personales, según fuentes cercanas a los internos y familiares.

El movimiento comenzó en las últimas horas y se replica en varios penales del país, donde los participantes exigen, entre otras cuestiones, mejores condiciones de reclusión, acceso a tratamientos médicos, garantías de seguridad y el tratamiento adecuado de sus causas judiciales.

Familiares y allegados de los huelguistas difundieron imágenes y mensajes a través de redes sociales denunciando el deterioro físico de algunos participantes y alertando sobre posibles consecuencias para la salud si no se entabla un diálogo con las autoridades competentes.

Elisa Trotta, exembajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, quien explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.

“Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. Lo que le suceda es responsabilidad del régimen de Delcy Rodríguez”, explicó Trotta, abogada, diplomática y activista de derechos humanos.

Nahuel Gallo está detenido desde diciembre de 2024

Nahuel Gallo se encuentra detenido ilegalmente desde diciembre de 2024 y espera su libertad luego de la promulgación de la Ley de Amnistía, que por ahora solo se aplica a los venezolanos. Su mujer, María Alejandra Gómez, explicó que solo levantará la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional.

Este caso marcó un antes y un después en la ya tensa relación entre la administración de Javier Milei y la de su par venezolano Maduro. Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” y solicitó el arresto de Maduro y de la mano derecha mandatario, Diosdado Cabello.

A su vez, tanto la familia del gendarme como el gobierno nacional denunciaron que Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su familia. Según autoridades venezolanas, quedó imputado bajo los cargos de presunta "vinculación a acciones terroristas" y “espionaje”.