Defensa al Consumidor realizó una audiencia pública en Calingasta

En esta oportunidad, solamente se presentó la empresa Movistar. Allí se avanzó en una conciliación con el objetivo de mejorar la prestación del servicio. Carrizo destacó que este tipo de instancias son administrativas y conciliatorias, y remarcó que cuando se logra un acuerdo “gana el consumidor y también el denunciado”, ya que el expediente se resuelve y pasa a archivo.

defensa del consumidor - calingasta

En caso de no alcanzarse una solución, el procedimiento continúa con la formulación de cargos y la aplicación de una multa, instancia que desde el organismo buscan evitar. “Nosotros no queremos trabajar en la multa, queremos solucionar el problema del consumidor”, señaló.

La próxima audiencia fue fijada para el lunes 9 de marzo a las 13 horas, fecha en la que se espera el descargo formal de Movistar. En tanto, para las otras dos compañías que no asistieron se avanzará con la formulación de cargos, paso previo a la sanción económica correspondiente.