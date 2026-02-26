La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, informó que el organismo participó de una audiencia pública en el departamento de Calingasta, donde existe una denuncia colectiva de vecinos por falta de servicio de tres compañías de telefonía celular y de internet: Movistar, Personal y Claro.
Defensa al Consumidor realizó una audiencia pública en Calingasta
Solo Movistar se presentó a la instancia conciliatoria. Claro y Personal podrían enfrentar la formulación de cargos y posteriores multas por no asistir.