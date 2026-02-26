"
Colegios privados, prepagas y teléfonos: todos los aumentos que llegan en marzo

Con el comienzo del tercer mes del año, hay varias subas confirmadas en distintos servicios que empiezan a regir desde el domingo

Marzo empieza con al menos siete aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos desde el comienzo de 2026.

Así, el segundo mes del año está marcado por las alzas en los alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y la cuota de los colegios, entre otros servicios que sumarán al índice general de precios.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán este mes entre 2,9% y 3,2%. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 33,80%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. En los primeros dos meses del año mostró un retroceso: mientras que en enero la suba fue de 36,39%, en febrero se ubicó en 34,6%.

Colegios privados

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal aumentarán 5.8 % en marzo en San Juan.

En cuanto a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno aprobó un aumento de 3% en diciembre, pero para los gremios esa cifra quedó desactualizada y esperan en los próximos días acordar una suba similar a la porteña.

Telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de marzo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3%, según el servicio y la operadora.

