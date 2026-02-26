Colegios privados, prepagas y teléfonos: todos los aumentos que llegan en marzo

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 33,80%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde mitad del año pasado. En los primeros dos meses del año mostró un retroceso: mientras que en enero la suba fue de 36,39%, en febrero se ubicó en 34,6%.

Colegios privados

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal aumentarán 5.8 % en marzo en San Juan.

En cuanto a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno aprobó un aumento de 3% en diciembre, pero para los gremios esa cifra quedó desactualizada y esperan en los próximos días acordar una suba similar a la porteña.

Telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de marzo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 3%, según el servicio y la operadora.