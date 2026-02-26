Cómo recuperar el trapo amarillo de la cocina

¿Cada cuánto se cambian los trapos, esponjas y rejillas de cocina?

Las esponjas y trapos amarillos son reservorios de gérmenes en la cocina. Mantener la rejilla amarilla es un punto clave para evitar la contaminación en los alimentos, utensilios y rincones de la cocina en general.

Una investigación realizada en la Universidad de Belgrano demostró, luego de realizar varios hisopados, que los restos de comida o alimentos que quedan en los trapos y rejillas de la cocina, junto con la humedad, se llenan de bacterias y malos olores.

La humedad y los restos de comida favorecen el desarrollo de bacterias en las rejillas.

La rejilla de cocina puede tener bacterias patógenas peligrosas para la salud, como Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Staphylococcus aureus, Campylobacter y Listeria.

Lo recomendable es cambiar el trapo amarillo de la cocina cada 15 días o un mes si lo desinfectas semanalmente. Lo ideal es lavarla luego de cada uso, enjuagarla y dejarla secar completamente, no hecha un bollo lleno de humedad.

Truco de cocina: cómo limpiar y revivir los trapos amarillos

Para dar nueva vida al trapo amarillo de la cocina y desinfectarlo completamente, puedes recurrir a un truco casero de limpieza seguro y natural. A continuación te dejo tres opciones de truco.

Nunca mezcles ingredientes ni productos muy fuertes para limpiar.