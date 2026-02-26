"
Rescatan aves autóctonas y desmantelan un invernadero de cannabis

Durante el operativo se logró rescatar 14 aves autóctonas y desmantelar un invernadero casero de cannabis.

Personal de la D.D.I., a través de la Unidad Rural 4 de San Carlos, llevó adelante un operativo que incluyó la ejecución de dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento. Como resultado, se logró rescatar 14 aves autóctonas y desmantelar un invernadero casero de cannabis.

Durante el procedimiento se recuperaron ejemplares de especies propias de la provincia, entre ellas venteveo, boquense, diuca, cardenal copete rojo, tordo negro y chamichina. Además, se secuestraron 30 jaulas de distintos tamaños utilizadas para su cautiverio.

Por este hecho, dos personas quedaron vinculadas a un expediente contravencional por presunta infracción a la Ley 941-R y la Ley 606-L, normativas provinciales relacionadas con la protección de la fauna y otras regulaciones vigentes.

Invernadero de cannabis

En el marco de la inspección, los efectivos descubrieron un invernadero de fabricación casera que contenía 26 plantas de cannabis, algunas de ellas de hasta 3,20 metros de altura. En el lugar también se hallaron elementos destinados al secado y estiramiento del producto.

Como consecuencia, fueron detenidos Vázquez, de 23 años, e Illanes, de 40, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Controles en rutas provinciales

De manera paralela, personal de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 realizó operativos de control en Ruta Nacional 40 Norte, Ruta 20 y Ruta 141, donde se labraron actas de infracción por animales sueltos en la vía pública, en aplicación del artículo 70 de la Ley 941-R.

Tras la intervención, los equinos fueron restituidos a sus propietarios, conforme a la normativa vigente.

El operativo se enmarca en las acciones preventivas y de control que llevan adelante las fuerzas de seguridad en zonas rurales, tanto para la protección de la fauna autóctona como para el cumplimiento de las leyes provinciales.

