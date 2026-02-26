Rescatan aves autóctonas y desmantelan un invernadero de cannabis

Invernadero de cannabis

En el marco de la inspección, los efectivos descubrieron un invernadero de fabricación casera que contenía 26 plantas de cannabis, algunas de ellas de hasta 3,20 metros de altura. En el lugar también se hallaron elementos destinados al secado y estiramiento del producto.

Como consecuencia, fueron detenidos Vázquez, de 23 años, e Illanes, de 40, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Controles en rutas provinciales

De manera paralela, personal de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 realizó operativos de control en Ruta Nacional 40 Norte, Ruta 20 y Ruta 141, donde se labraron actas de infracción por animales sueltos en la vía pública, en aplicación del artículo 70 de la Ley 941-R.

Tras la intervención, los equinos fueron restituidos a sus propietarios, conforme a la normativa vigente.

El operativo se enmarca en las acciones preventivas y de control que llevan adelante las fuerzas de seguridad en zonas rurales, tanto para la protección de la fauna autóctona como para el cumplimiento de las leyes provinciales.