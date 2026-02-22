"
San Juan 8 > A un click > empanadas

Empanadas de asado cortado a cuchillo con chimichurri casero

Una forma creativa de reinventar el asado: carne jugosa, cortada a cuchillo y combinada con un toque de chimichurri para potenciar el sabor.

El asado del fin de semana suele ser protagonista en muchas mesas. Pero cuando sobra carne -o simplemente se quiere innovar-puede transformarse en una receta completamente distinta. Estas empanadas de asado cortado a cuchillo conservan la esencia del fuego y el sabor ahumado, pero en formato práctico y perfecto para compartir.

Ingredientes (12 empanadas)

500 g de carne de asado ya cocida (vacío, tira, matambre o lo que haya quedado)

1 cebolla grande

½ morrón rojo

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de chimichurri

12 tapas de empanadas

Sal y pimienta

1 huevo para pintar

Paso a paso

  • Cortar la carne de asado a cuchillo en cubos pequeños, retirando exceso de grasa si fuera necesario.
  • Picar la cebolla y el morrón. Rehogar en una sartén con aceite hasta que estén transparentes.
  • Incorporar la carne y cocinar unos minutos para integrar sabores.
  • Agregar el chimichurri, ajustar sal y pimienta, y dejar enfriar el relleno.
  • Colocar una cucharada abundante en cada tapa, cerrar y hacer el repulgue.
  • Pintar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas.

Estas empanadas permiten disfrutar el sabor del asado de una manera diferente y práctica. Ideales para una picada, una cena informal o incluso para llevar, mantienen el espíritu del fin de semana con un formato renovado.

