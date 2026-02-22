El asado del fin de semana suele ser protagonista en muchas mesas. Pero cuando sobra carne -o simplemente se quiere innovar-puede transformarse en una receta completamente distinta. Estas empanadas de asado cortado a cuchillo conservan la esencia del fuego y el sabor ahumado, pero en formato práctico y perfecto para compartir.
Empanadas de asado cortado a cuchillo con chimichurri casero
Una forma creativa de reinventar el asado: carne jugosa, cortada a cuchillo y combinada con un toque de chimichurri para potenciar el sabor.