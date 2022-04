Cómo habilitar el botón que cambia las reacciones de WhatsApp por otros emojis

CÓMO HABILITAR EL BOTÓN PARA AÑADIR MÁS REACCIONES EN WHATSAPP

Es importante aclarar que tanto las reacciones como el nuevo botón para cambiar a los emoticones que vienen por defecto, solo se encuentran disponibles en la última versión Beta de WhatsApp en Android, ya que los usuarios todavía están experimentando con esta herramienta y si las críticas llegan a ser positivas es probable que sean lanzadas en la versión estable o nativa. Así que ahora te enseñaremos a instalar la versión beta de la app para que se habilite el nuevo botón que sustituye los emojis.

Cómo descargar la beta de WhatsApp en Android

Lo primero por hacer es abrir la Google Play Store de Android.

Luego, en la barra de búsqueda escribe WhatsApp y accede la app oficial.

Aquí desplázate un poco hacia abajo y verás la opción denominada “Convertirte en beta tester”. Si no la observas entonces haz clic en este enlace.

Acepta las condiciones, espera un poco y automáticamente se instalará. Siempre corrobora que la beta no tenga actualizaciones pendientes desde la tienda de aplicaciones. Si ya tienes la beta solo debes actualizarla.

Recuerda que todo dependerá si es que hay espacios o cupos para acceder a la beta de WhatsApp. Es necesario tener paciencia y revisar diariamente si hay disponibilidad.

Tras esto, abre la aplicación de mensajería, ingresa a cualquier chat y pulsa por unos segundos sobre el mensaje a reaccionar.

Te aparecerán los emojis antes mencionados y al costado de estos un ícono de más (+), tócalo.

Finalmente, desde aquí podrás elegir los emoticones que quieras y cambiar las reacciones que vienen por defecto.

Listo, eso sería todo. Si has convertido tu app en la versión beta y aún no aparece el ícono del más, no te preocupes, solo tienes que esperar un poco hasta que se habilite, tal vez minutos, horas o un par de días, ya que la función se viene desplegando paulatinamente por diferentes partes del mundo.

Qué significan las reacciones de WhatsApp

El “me gusta”: Este es el símbolo más popular. Mediante un “like” podemos decir que estamos a favor de algo. Podemos reaccionar si es que se nos consulta sobre un tema en los grupos de WhatsApp.

El “corazón rojo” o “me encanta”: Si tu pareja te escribe, por ejemplo, puedes dedicarle un mensaje apasionante y a su vez reaccionar con el corazón rojo. De esa manera reflejarás que tu corazón palpita cada vez que él o ella te escribe.

La “risa con lágrimas”: Si alguien dijo algo gracioso en una conversación o en un grupo, puedes reaccionar con el emoji de la carcajada.

El “sorprendido”: Por lo general esta reacción la usarás si alguien te ha dicho algo que desconocías y te tomó por sorpresa.

El “triste”: En caso algo te haya dolido o un contacto te haya contado algo verdaderamente triste, entonces puedes utilizar esta reacción.

Oración o gracias: Para algunos significa “dar una plegaria”, mientras que para otros es más que todo un “gracias”. Si bien esta reacción es ambigua, será usada para pedir a tus amigos, por ejemplo, que oren por una determinada persona.