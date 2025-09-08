Cómo evitar evitar el dolor postural en el trabajo híbrido

Dolor lumbar y rigidez en la zona baja de la espalda.

Contracturas cervicales y molestias en el cuello.

Tensión en hombros y brazos por uso prolongado de computadoras portátiles.

Dolores de muñeca y manos vinculados al uso de teclados y mouse sin apoyo adecuado.

La combinación de sillas no diseñadas para largas jornadas y espacios improvisados en el hogar potencia estas molestias, que se intensifican en quienes no intercalan pausas activas durante el día.

El rol de la ergonomía en el hogar y la oficina

La ergonomía se volvió un factor clave en el diseño de espacios laborales. La Mayo Clinic recomienda ajustar la altura de la silla y del monitor para mantener la espalda recta, apoyar los pies en el piso y alinear los hombros con las caderas. Una correcta disposición del espacio de trabajo puede reducir significativamente la tensión en cuello y espalda.

Asegurarse de que los pies estén apoyados en el suelo o en un reposapiés para mantener una buena postura. (Foto: Adobe Stock)

Además, Ergonomics Journal resalta que pequeñas adaptaciones generan grandes cambios: elevar la notebook con un soporte, utilizar un teclado externo, regular la iluminación para evitar encorvarse y, sobre todo, alternar posiciones entre sentado y de pie. Estas medidas ayudan a disminuir la carga muscular acumulada y favorecen una postura más saludable.

Estrategias para prevenir el dolor postural

Más allá de las modificaciones en el mobiliario, la clave está en sumar hábitos que promuevan el movimiento a lo largo de la jornada.

Especialistas recomiendan:

Realizar pausas activas cada 45 minutos.

Levantarse y caminar al menos dos minutos en cada descanso.

Incorporar estiramientos de cuello, espalda y hombros frente al escritorio.

Practicar actividad física regular para fortalecer la musculatura de sostén.

Evitar trabajar desde la cama o sillones blandos que no brindan soporte.

De esta manera, el trabajo híbrido puede transformarse en un esquema más amigable con la salud física, siempre que se acompañe de estrategias de autocuidado y prevención.