Cómo evitar estafas con criptomonedas: lecciones del caso Medellín

Una operación policial en Medellín, Colombia, expuso cómo operaba una red internacional de estafadores que usaba las criptomonedas como fachada. Desde un falso call center, ofrecían inversiones con supuestos altos rendimientos en trading digital. Persuadían a personas de distintos países, incluyendo Argentina, España y Bolivia, para que transfirieran dinero que nunca recuperaban. La organización llegó a generar hasta 4.000 millones de pesos colombianos que equivalen aproximadamente a USD 993.401 por mes.

El hecho tuvo un costado aún más grave: los propios criminales secuestraron a una empleada de 24 años, a quien acusaban de hurto interno y exigían dinero por su liberación. El operativo terminó con cuatro detenidos, el rescate de la víctima y la incautación de decenas de equipos tecnológicos.