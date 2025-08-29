El caso que encendió las alarmas
Cómo evitar estafas con criptomonedas: lecciones del caso Medellín
Una red internacional de fraudes fue desmantelada en Colombia. El hecho sirve de alerta para reconocer y prevenir engaños en el mundo cripto.
Una operación policial en Medellín, Colombia, expuso cómo operaba una red internacional de estafadores que usaba las criptomonedas como fachada. Desde un falso call center, ofrecían inversiones con supuestos altos rendimientos en trading digital. Persuadían a personas de distintos países, incluyendo Argentina, España y Bolivia, para que transfirieran dinero que nunca recuperaban. La organización llegó a generar hasta 4.000 millones de pesos colombianos que equivalen aproximadamente a USD 993.401 por mes.
El hecho tuvo un costado aún más grave: los propios criminales secuestraron a una empleada de 24 años, a quien acusaban de hurto interno y exigían dinero por su liberación. El operativo terminó con cuatro detenidos, el rescate de la víctima y la incautación de decenas de equipos tecnológicos.
Claves para no caer en la trampa
Casos como este muestran que el atractivo de las criptomonedas también es terreno fértil para bandas delictivas. Por eso, antes de invertir conviene tener en cuenta algunos recaudos:
Un aprendizaje regional
El operativo en Medellín demuestra que los fraudes con criptomonedas no reconocen fronteras. En Argentina, donde cada vez más personas se acercan al mundo cripto para proteger sus ahorros frente a la inflación, estas experiencias internacionales funcionan como un espejo. La mejor defensa es la educación financiera: conocer cómo funciona este ecosistema y detectar las señales de alerta a tiempo.
Invertir en criptomonedas puede ser una oportunidad real, siempre y cuando se haga con criterio, precaución y la información adecuada.