Los Pumas le ganaron con lo justo a Italia

En Génova, los locales aprovecharon su primer ataque para ponerse arriba con el try de Ioane y la conversión de Allan, pero además algunas pelotas perdidas en franco ataque frustraron la reacción del equipo visitante que cometió muchos penales y antes de la media hora de juego quedó por 10' en desventaja numérica por tarjeta amarilla a Tomás Albornoz.

Pese a que tuvo mucho más posesión que su rival el equipo argentino recién pudo igualar el marcador a los 39' con un try de maul apoyado por Bautista Bernasconi, en su primer partido como titular, y convertido por Albornoz.

Errores e infracciones de los jugadores argentinos y buenas acciones defensivas del equipo que dirige Gonzalo Quesada mantuvieron el marcador igualado en el inicio de la segunda parte, pero con un pack renovado por los cambios que ordenó Felipe Contepomi llegó el try de Isgró que puso por primera vez arriba a Los Pumas.

El tucumano Mateo Carreras apoyó la tercera conquista (Albornoz sumó la conversión) y llegando a los 20' Los Pumas parecieron encaminar en el resultado la superioridad que tenían en el juego. Pero en la siguiente jugada fueron amonestados primero Joel Sclavi y luego Efraín Elías cuya infracción generó un try penal.

Faltando 15' el partido se puso cuesta arriba para Argentina que buscó defender con orden, controlar la pelota y dejar pasar los minutos esperando el reingreso de los amonestados.

El partido fue malo, con errores de ambos lados, y en el final Italia tuvo un penal para ir a buscar el try, pero el kick de Paolo Garbisi se fue por detrás de la línea del ingoal y Los Pumas se quedaron con una victoria deslucida.