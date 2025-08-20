Día de la Papa Frita: la receta para hacerlas perfectas

Una receta universal con múltiples variantes

La base de la papa frita es simple: papas cortadas y cocidas en aceite caliente. Sin embargo, la variedad de estilos es prácticamente infinita. Desde los tradicionales bastones hasta las finas chips, las papas rejilla, las rústicas con cáscara o las conocidas “a la francesa”, cada país ha adaptado la receta a sus costumbres.

En Argentina, se destacan como acompañamiento de carnes, milanesas y hamburguesas, pero también como plato principal en versiones más elaboradas, con huevo, queso fundido o salsas variadas. Su presencia es infaltable en celebraciones, reuniones y encuentros informales, lo que refuerza su carácter de comida social y compartida.

El costado cultural y económico

Más allá de lo gastronómico, las papas fritas representan también un sector importante dentro de la industria alimentaria. Grandes cadenas de comida rápida, fábricas de snacks y pequeños emprendimientos locales sostienen una producción que mueve miles de millones de dólares a nivel global.

Culturalmente, las papas fritas se han convertido en un símbolo de la comida popular. Su sabor, accesibilidad y facilidad de preparación las ubican entre los alimentos más consumidos del mundo, con una fuerte carga emocional ligada a momentos de disfrute, descanso y sociabilidad.

Receta de papas fritas caseras perfectas

Ingredientes

1 kg de papas (variedad blanca, que son más firmes y con menos agua)

1 litro de aceite neutro (girasol, maíz o mezcla)

Sal fina a gusto

Opcional: pimienta, pimentón, ajo en polvo o hierbas secas para condimentar después de fritas.

Preparación paso a paso

Elegir bien las papas: las papas blancas o semilla son ideales porque absorben menos aceite y mantienen mejor la textura.

Pelar y cortar: lavar, pelar y cortar las papas en bastones de tamaño parejo. Lo clásico es de unos 1 cm de grosor.

Remojo previo: colocar los bastones en un bowl con agua fría durante al menos 30 minutos (podés dejarlas hasta 2 horas). Esto elimina el exceso de almidón y ayuda a que queden más crocantes.

Secado: escurrir y secar muy bien con un repasador limpio o papel absorbente. Este paso es clave para evitar que el agua genere burbujas o salpicaduras con el aceite.

Doble fritura: primera cocción (blanqueado): calentar el aceite a unos 140 °C. Freír las papas en tandas pequeñas durante 5–6 minutos, sin que lleguen a dorarse. Retirarlas y dejarlas reposar en una bandeja con papel absorbente.

Segunda cocción: subir la temperatura del aceite a 180 °C y volver a freír las papas hasta que estén doradas y crocantes por fuera (2–3 minutos).

Escurrido y salado: colocarlas en papel absorbente y salarlas inmediatamente mientras aún están calientes, para que absorban mejor el condimento.

Trucos extras