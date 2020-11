Comenzaron a embalsamar el cuerpo de un muerto y "resucitó"

"Una enfermera me dijo que había muerto mucho antes de que llegáramos al hospital", contó el hermano de la víctima.

Unas horas después, Peter Kigen fue trasladado a la morgue, donde su cuerpo iba a ser embalsamado. No obstante, cuando le realizaron una incisión en una pierna, este abrió los ojos y empezó a moverse, dejando estupefactos a los empleados de la morgue.

"Ni siquiera sabía dónde estaba cuando recuperé la conciencia, pero le agradezco a Dios por salvarme. Le voy a servir por el resto de mi vida", confesó posteriormente Kigen.

Shock as man awakens in a Morgue, man had been thought to be dead