Al igual que Lionel Messi, Charly representa un logro casi inexplicable. Recientemente, un video de ambos en el Monumental mostró la admiración mutua entre dos figuras que superan divisiones y controversias, símbolos de una Argentina peleadora y creativa.

Mendoza: escenario de escándalos históricos

La provincia cuyana ha sido testigo de varios episodios inolvidables en la vida de Charly, desde caídas de ventanas en hoteles hasta conflictos con la policía y el público. En 2008, un incidente más extremo capturado por TN mostró al artista en una etapa oscura, pero aún creativo y componiendo.

La historia de Charly en Mendoza refleja más la reacción de la sociedad que sus propios actos: su manera de ser siempre chocó con normas rígidas, convirtiendo a la provincia en un lugar maldito para sus aventuras.

Rock y compromiso social

Charly no solo compuso música, sino que la historia argentina quedó reflejada en sus letras. Desde las injusticias de la represión universitaria en 1966 hasta la guerra de Malvinas y la crisis de 2001, sus canciones narran un país en conflicto y al mismo tiempo creativo.

Charly según The New York Times

En abril de 2012, su concierto en Manhattan fue descrito por el NYT como un espectáculo que combinaba hard rock, pop, jazz, funk y tango argentino. Su excentricidad y originalidad lo mantienen vigente, mientras su música sigue inspirando a multitudes.

Feliz cumpleaños

A sus 74 años, Charly García sigue siendo un referente del rock y la cultura argentina. Tras tantas polémicas y desafíos, su música permanece como un legado de creatividad y libertad. Hoy se celebra al maestro, su vida y su arte.