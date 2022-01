Cayeron peces del cielo en una ciudad de Texas

peces pescados.jpg

Según un comerciante entrevistado por medios locales, el evento ocurrió alrededor de las 16:30 (hora local). "Hubo un fuerte trueno y cuando abrimos la puerta, miré hacia afuera y estaba lloviendo intensamente y un pez cayó al suelo y luego comenté [a mi colega]: '¡Están lloviendo peces!'. Me dijo: 'No, no lo están' y yo respondí: '¡No, de verdad lo están!'. Y los peces caían aquí y en todas partes", relató el hombre.

"La denominada lluvia de animales ocurre cuando pequeñas criaturas acuáticas, como ranas, cangrejos y peces pequeños son arrastrados por trombas o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la Tierra. Luego caen al mismo tiempo que la lluvia", explicaron las autoridades.