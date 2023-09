Bañaba a la perra de un cliente y un detalle la sorprendió

El video se compartió @tomitoelpeluquero en la plataforma de Tiktok. “Estaba todo bien, impecable, de diez pero, ojo, vi algo que no me gustó”, comentó. Luego, mostró que el canino tenía en su collar una chapita con el escudo de River.

“No, no, no, no. La próxima te cobro recargo del 50% mínimo. No te hagas, porque vos sabes que yo soy de Boca”, agregó a modo de chiste. El video se hizo viral y superó las 200.000 reproducciones y los 40.000 ‘me gusta’.